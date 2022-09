Herbstplärrer 2022 in Augsburg: Alles rund um Termin, Programm und Bierzelte

In Augsburg läuft der Herbstplärrer 2022. Wissenswertes rund um Termin, Bierzelte, Reservieren, Programm, Feuerwerk und Öffnungszeiten gibt es hier.

Immer im Frühjahr und im Spätsommer findet in Augsburg der Plärrer statt. Nach der coronabedingten Pause konnte Schwabens größtes Volksfest im Frühjahr 2022 erstmals wieder stattfinden - und nun folgt auch der diesjährige Plärrer im Herbst.

Die Wurzeln des Plärrers lassen sich mehr als 1000 Jahre zurückverfolgen. Nachdem sich im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen über das "Geplärre", also den Lärm, beschwerten, wurde das Fest aus der Innenstadt verlegt. 1884 wurde das erste Volkfest von der Stadt Augsburg veranstaltet.

Das Volksfest vereint Tradition und Moderne. Neben den traditionell bayrischen Festzelten und Schaustellerbetrieben haben die Besucher auch die Möglichkeit, sich mit Hightech-Fahrgeschäften zu amüsieren. Zweimal im Jahr werden rund eine halbe Million Besucher auf das Gelände gelockt. Rund 85 Schausteller sind vor Ort.

Möchten Sie gerne mehr zum Plärrer 2022 im Herbst erfahren? Wann ist der Termin? Welche Bierzelte gibt es? Muss man reservieren? Wie ist das Programm? Gibt es ein Feuerwerk? Was ist zu den Öffnungszeiten bekannt? Wir haben die Details.

Plärrer Augsburg 2022 im Herbst: Wann ist der Termin?

Traditionell dauert der Plärrer immer ungefähr zwei Wochen. Der Herbstplärrer 2022 findet in diesem Jahr vom 26. August 2022 bis einschließlich 11. September 2022 statt.

Bierzelte beim Plärrer 2022 im Herbst in Augsburg

In den Biergärten und Bierzelten beim Plärrer finden zwischen 500 und 2500 Besucher Platz. Insgesamt gibt es zwei Zelte - das Festzelt Schaller und das Binswanger Zelt. Beide werden von alteingesessenen Festwirtsfamilien betrieben. Das Binswanger Zelt etwa wird seit 1963 auf diese Weise auf dem Augsburger Plärrer geführt.

Plärrer Augsburg 2022 im Herbst: Reservieren

Überfüllte Zelte, besetzte Tische und wenig Platz - bekanntlich ist in den Bierzelten immer jede Menge los. Sie möchten gerne sicher einen Tisch bekommen?

Im Festzelt Schaller kann entweder telefonisch oder online reserviert werden. Auch für das Binswanger Bierzelt ist online eine Reservierung möglich. Im Binswanger Zelt gilt es dabei jedoch zu beachten, dass Tische, die nach der Reservierungszeit nicht voll besetzt sind, an die Allgemeinheit übergeben werden. Außerdem kann an den Wochenenden nur für je einen Tag (also entweder Freitag oder Samstag) reserviert werden.

Im Festzelt Schaller gibt es in diesem Herbstplärrer sogar noch strengere Maßnahmen. Aufgrund von Reservierungen, bei denen die Leute nicht auftauchen und daher die Tische leerbleiben haben die Festwirte nun eine personenbezogene Vorab-Reservierung eingeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch nur diejenigen einen Tisch reservieren, die auch tatsächlich vorhaben, zu erscheinen.

Das ist das Programm vom Plärrer im Herbst 2022

Auch im Herbst 2022 hat der Augsburger Plärrer wieder ein großes Programm für die Besucher zu bieten. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Programmpunkte der verschiedenen Festtage:

Freitag, 26. August 2022

14.00 Uhr: Der Plärrer öffnet seine Pforten (Plärrer-Gelände)

18.00 Uhr: Offizielle Eröffnung und Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Eva Weber ( Festzelt Schaller)

( Schaller) 18.00 Uhr: The Mercuries ( Festzelt Schaller)

Samstag, 27. August 2022

SOS Partyalarm ( Festzelt Schaller)

Schaller) 12.30 Uhr: Großer Plärrer-Umzug mit ca. 1800 Teilnehmern. Strecke: Schaezlerstraße, Frölichstraße , Volkhartstraße, Gesundbrunnen zum Plärrer

Sonntag, 28. August 2022

11.30 Uhr: Joe Williams Band ( Festzelt Schaller)

( Schaller) 12-16.00 Uhr: Maskottchen-Parade (Plärrer-Gelände)

Montag, 29. August 2022

15.00 Uhr: Partyhexen ( Festzelt Schaller)

Dienstag, 30. August 2022

18.30 Uhr: Frontal 90er Party ( Festzelt Schaller)

Mittwoch, 31. August 2022

Fetzentaler ( Festzelt Schaller)

Schaller) 12-20.00 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften (Plärrer-Gelände)

Donnerstag, 1. September 2022

Starmix ( Festzelt Schaller)

Freitag, 2. September 2022

15.00 Uhr: SOS Partyalarm ( Festzelt Schaller)

Schaller) 22.00 Uhr: Musik-Feuerwerk (Plärrer-Gelände)

Samstag, 3. September 2022

12.00 Uhr: OHLALA Siebenbürger Blaskapelle ( Festzelt Schaller)

Sonntag, 4. September 2022

11.00 Uhr: The Mercuries ( Festzelt Schaller)

Schaller) 12-16.00 Uhr: Maskottchen-Parade zum Kindertag (Plärrer-Gelände)

Montag, 5. September 2022

Helter Skelter ( Festzelt Schaller)

Dienstag, 6. September 2022

15.00 Uhr: Partyhexen ( Festzelt Schaller)

Mittwoch, 7. September 2022

Haus Band ( Festzelt Schaller)

( Schaller) 12-20.00 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften (Plärrer-Gelände)

14-18.00 Uhr: Maskottchen-Parade (Plärrer-Gelände)

Donnerstag, 8 September 2022

18.00 Uhr: Frontal 90er Party ( Festzelt Schaller)

Freitag, 9. September 2022

15.00 Uhr: Ohlala Oberlandkrainer ( Festzelt Schaller)

Schaller) 22.00 Uhr: Brilliant-Feuerwerk (Plärrer-Gelände)

Samstag, 10. September 2022

12.00 Uhr: Laus Buam Musikverein Ziemetshausen ( Festzelt Schaller)

Sonntag, 11. September 2022

11.00 Uhr: Joe Williams Band ( Festzelt Schaller)

( Schaller) 12-16.00 Uhr: Maskottchen-Parade zum Kindertag (Plärrer-Gelände)

Feuerwerk beim Herbstplärrer 2022 in Augsburg

Traditionell finden am Plärrer immer zwei Feuerwerke statt - nämlich an den Freitagen. Ganz so, als hätte es die vergangenen Corona-Jahre nicht gegeben, wird auch diese Tradition weiter fortgesetzt. Am 2. September findet das Musik-Feuerwerk statt, am 9. September das Brilliant-Feuerwerk.

Plärrer Augsburg 2022 im Herbst: Öffnungszeiten

An Wochentagen, sprich von Montag bis Donnerstag, hat der Plärrer von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet, an Freitagen von 11.30 bis 23.30 Uhr. An den Samstagen beginnt das Volkfest bereits um 10.30 Uhr und endet um 23.30 Uhr. Sonntags öffnet der Plärrer um 10.30 Uhr und schließt um 23.00 Uhr. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Montag bis Donnerstag: 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Freitags: 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstags: 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Sonntags: 10.30 Uhr bis 23.00 Uhr

Wie kommt man zum Herbstplärrer in Augsburg? Anreise

Was die Anreise zum Herbstplärrer 2022 in Augsburg betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir für Sie eine Übersicht:

Anreise mit dem PKW

Die Adresse für das Navi lautet Langenmantelstraße/Ecke Kesterstraße in 86153 Augsburg.

Anreise mit der Straßenbahn

Mit der Linie 4 zur Haltestelle "Plärrer" lässt sich das Volksfest mit der Straßenbahn erreichen.