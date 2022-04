Infos zum Augsburger Osterplärrer 2022: Öffnungszeiten, Programm und Bierzelte

Hier finden Sie alle Infos zum Osterplärrer 2022 in Augsburg - rund um Termin, Bierzelte, Programm, Feuerwerk, Öffnungszeiten und Parken beim Plärrer.

Der Augsburger Plärrer 2022 ist in vollem Gange: Seit dem 17. April 2022 kann auf dem Plärrer-Gelände wieder gegessen, getrunken und gefeiert werden.

Wie ist das Programm des diesjährigen Plärrers gestaltet? Wie sehen die konkreten Öffnungszeiten aus? Und wo kann geparkt werden?

Hier erfahren Sie alles Wichtige über Termin, Programm und Parkmöglichkeiten. Zudem verraten wir Ihnen, wie Sie einen Tisch reservieren können und wann das berühmte Feuerwerk stattfindet.

Zwei Schläge auf den Zapfhahn, der dritte auf den Bierkrug des Ministerpräsidenten: Oberbürgermeisterin Eva Weber hat den Augsburger Plärrer offiziell eröffnet. Video: Fridtjof Atterdal

Termin: Wann ist der Plärrer in Augsburg 2022?

Der Augsburger Frühjahrs- oder Osterplärrer startet traditionell um das Osterwochenende. So auch in diesem Jahr: Am Ostersonntag, dem 17.04.2022 öffnete das größte Volksfest in Bayerisch-Schwaben seine Tore für die Besucher. Zwei Wochen lang kann dort gefeiert werden, ehe der Plärrer am 1. Mai 2022 endet.

Plärrer-Öffnungszeiten: Wann hat das Volksfest geöffnet?

Zu diesen Zeiten können Sie den Augsburger Osterplärrer besuchen:

Montag: 12.00 – 23.00 Uhr

Dienstag: 12.00 – 23.00 Uhr

Mittwoch: 12.00 – 23.00 Uhr

Donnerstag: 12.00 – 23.00 Uhr

Freitag: 12.00 – 23.30 Uhr

Samstag: 10.30 – 23.30 Uhr

Sonn-/ Feiertag : 10.30 – 23.00 Uhr

Bierzelte auf dem Augsburger Plärrer 2022: So reservieren Sie einen Tisch

Auch nach der längeren Pause verköstigen die beiden traditionellen Festwirte im Festzelt Schaller und Binswanger Zelt die Plärrerbesucher. Der Startschuss wird durch den Fassanstich von Oberbürgermeisterin Eva Weber gegeben.

Sie möchten sich einen Tisch in einem der beiden Festzelte reservieren? Dies können Sie ganz einfach online auf den jeweiligen Homepages der Festwirte erledigen. Außerdem können Sie sich auch telefonisch, oder aber per Email an diese wenden.

Hier gilt es jedoch, schnell zu sein: Für einige Tage können schon jetzt keine Reservierungen mehr angenommen werden, wie die beiden Festwirte bereits online bestätigten.

Programm auf dem Osterplärrer 2022 in Augsburg: Wann findet das Feuerwerk statt?

So ist das Programm des diesjährigen Osterplärrers gestaltet:

17. April 2022, 12.00 Uhr: Maßkottchen Parade

17. April 2022, 15.00 Uhr: Faßanstich und Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Eva Weber im Binswanger Zelt

im Binswanger Zelt 18. April 2022, 12.00 Uhr: Maßkottchen Parade

19. April 2022 - 20. April 2022: Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften bis 20.00 Uhr

20. April 2022, 14.00 Uhr: Maßkottchen Parade

22. April 2022, 20.00 Uhr: Musik-Feuerwerk

24. April 2022, 12.00 Uhr: Maßkottchen Parade

26. April 2022 - 27. April 2022: Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften bis 20.00 Uhr

27. April 2022, 14.00 Uhr: Maßkottchen Parade

29. April 2022, 20:00 Uhr: Brillant-Feuerwerk

Parken beim Osterplärrer

Die P+R Parkplätze des Plärrergeländes sind während der Veranstaltungszeit sowie in der Auf- und Abbauphase nicht nutzbar. Demnach stehen die Parkplätze zwei Wochen vor und drei Tage nach dem Frühjahrsplärrer nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie jedoch auf die anderen acht P+R Parkplätze in und um Augsburg ausweichen. (AZ)