Was sind Ihre Pläne für den Augsburger Flughafen, Herr Hartwig?

Der Flughafen Augsburg hat einen neuen Chef. Im Podcast erzählt Maximilian Hartwig von seinem außergewöhnlichen Beruf – und sagt, ob Fliegen noch zeitgemäß ist.

Er fliegt leidenschaftlich gerne – und führt seit Kurzem den Augsburger Flughafen. Wie kam Maximilian Hartwig (37) zu diesem ungewöhnlichen Beruf? Was sind seine Aufgaben? Und was unterscheidet den Airport von anderen? Darüber spricht Hartwig in einer neuen Folge unseres Podcasts " Augsburg, meine Stadt".

Maximilian Hartwig, Flughafen-Chef in Augsburg, über die Leidenschaft fürs Fliegen und den Klimawandel

Im Gespräch mit Axel Hechelmann erklärt Hartwig außerdem, wie er den Flughafen stärker ins Bewusstsein der Augsburger bringen will, ob Fliegen angesichts des Klimawandels noch zeitgemäß ist und was ihn daran fasziniert, selbst als Pilot im Cockpit zu sitzen.

Der 37-Jährige spricht auch darüber, wie er die Region aus der Luft wahrnimmt – und wie sie sich im Laufe der Jahre verändert hat. Und Hartwig erzählt von Adrenalin beim Kunstflug und einer brenzligen Situation mit einer anderen Maschine im Luftraum.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit Maximilan Hartwig können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.