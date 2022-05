Wann fliegt die erste Rakete aus Augsburg ins All, Herr Brieschenk?

Wird Augsburg zum Zentrum für Raumfahrt? Stefan Brieschenk von der Rocket Factory ist davon überzeugt – und spricht im Podcast über Raketen, Klimawandel und Augsburg.

Raketen made in Augsburg – damit will Stefan Brieschenk die Raumfahrt revolutionieren. Der Chef des Start-ups Rocket Factory erzählt in einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt", wie er das tun will, warum er dabei ausgerechnet auf Augsburg als Standort setzt und wann die erste Rakete seines Unternehmens abheben soll.

Die Podcast-Aufzeichnung mit Brieschenk war eine Premiere für unsere Redakteure Ida König und Axel Hechelmann. Zum ersten Mal in über vier Jahren "Augsburg, meine Stadt" zeichneten sie einen Podcast live vor Publikum auf. Wer das Gespräch beim Rocketeer-Festival im Kongress am Park verpasst hat, kann sich die Episode in diesem Artikel in voller Länge anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes).

Stefan Brieschenk über Rocket Factory, Klimawandel und den Weltraum

Brieschenk spricht im Podcast nicht nur über Herausforderungen und Ziele der Rocket Factory. Der 36-Jährige sagt auch, wie er als Chef tickt, wie er abschalten kann – und warum er auf Fernsehen und Kaffeetrinken verzichtet.

Außerdem stellt sich Brieschenk kritischen Fragen rund ums Raketen-Geschäft. Ist es wegen des Klimawandels noch zeitgemäß, Raketen ins All zu schicken? Und andersrum: Wie könnten seine Raketen dabei helfen, für besseren Umweltschutz und mehr Nachhaltigkeit zu sorgen?

Live-Podcast beim Rocketeer Festival: Ida König und Axel Hechelmann vor dem Gespräch mit Stefan Brieschenk (Mitte) von der Rocket Factory Augsburg. Foto: Marco Keitel

Am Ende des rund 80-minütigen Gesprächs sagt Brieschenk, was er an Augsburg liebt, wie er Bewerberinnen und Bewerber vom Standort überzeugt – und was seine Visionen für Augsburg als Stadt der Zukunft sind.

