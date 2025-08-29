Icon Menü
Polizei-Arrest statt Disco: Augsburger Künstlerin erhebt schwere Vorwürfe

Augsburg

Polizei-Arrest statt Disco: Augsburger Künstlerin erhebt schwere Vorwürfe

Eine 50-Jährige und ihr Bekannter werden an der Tür eines Clubs abgewiesen. Dann landete die Künstlerin im Arrest. Ihren Facebook-Beitrag, in dem sie Vorwürfe erhob, löscht sie wieder.
Von Ina Marks
    Statt eines Disco-Besuchs endete die Nacht für eine 50 Jahre alte Augsburgerin in der Arrestzelle.
    Statt eines Disco-Besuchs endete die Nacht für eine 50 Jahre alte Augsburgerin in der Arrestzelle. Foto: Anne Wall (Symbolbild)

    Sie erwarte eine Entschuldigung von der Polizei, von der Stadt Augsburg und besonders von dem Club in der Innenstadt, wo sie in der Nacht auf Freitag offenbar mit Türstehern aneinandergeraten ist: Eine Augsburger Künstlerin hat am frühen Freitagmorgen in den sozialen Netzwerken schwere Vorwürfe gegen Türsteher der Innenstadt-Disco und gegen die Polizei erhoben. Denn sie musste eine Nacht im Polizeiarrest verbringen. Zu Unrecht, wie sie offenkundig aufgebracht meinte. Nur wenige Stunden später hatte sie ihren anklagenden Post auf Facebook und Instagram wieder gelöscht. Der Betreiber des alteingesessenen Mo-Clubs schildert, was in jener Nacht passiert ist und warum die Polizei gerufen wurde.

