Polizei-Arrest statt Disco: Augsburger Künstlerin erhebt schwere Vorwürfe

Sie erwarte eine Entschuldigung von der Polizei, von der Stadt Augsburg und besonders von dem Club in der Innenstadt, wo sie in der Nacht auf Freitag offenbar mit Türstehern aneinandergeraten ist: Eine Augsburger Künstlerin hat am frühen Freitagmorgen in den sozialen Netzwerken schwere Vorwürfe gegen Türsteher der Innenstadt-Disco und gegen die Polizei erhoben. Denn sie musste eine Nacht im Polizeiarrest verbringen. Zu Unrecht, wie sie offenkundig aufgebracht meinte. Nur wenige Stunden später hatte sie ihren anklagenden Post auf Facebook und Instagram wieder gelöscht. Der Betreiber des alteingesessenen Mo-Clubs schildert, was in jener Nacht passiert ist und warum die Polizei gerufen wurde.

