Unfallfahrer flüchtet: Zeuge fotografiert Lkw

Die Polizei berichtet von zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet. In einem Fall griff ein Zeuge zur Kamera.

Einer der Unfälle ereignete sich in Hochzoll. In der dortigen Ortlerstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von vergangenem Sonntag, 20 Uhr bis Donnerstag, 14 Uhr, einen geparkten Renault Twingo. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-2310 entgegen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag in der Innenstadt in der Reichenberger Straße. Gegen 8.50 Uhr bog ein Lkw in die Schäfflerbachstraße ab und streifte ein Verkehrsschild. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Der Lkw hielt offenbar kurz an, fuhr dann aber davon, heißt es im Polizeibericht. Ein Zeuge fotografierte wohl das Fahrzeug. Als die Polizeistreife den Unfall aufnahm, war der Zeuge allerdings nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2110. Zudem wird der Zeuge, der den Lkw fotografierte, gebeten, sich zu melden. (ina)