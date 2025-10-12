Polizei ermittelt Fahrer nach Unfallflucht

In der Innenstadt flüchtete ein zunächst Unbekannter nach einem Verkehrsunfall im Caritasweg. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Verursacher ermitteln.

Gegen 7.45 Uhr fuhr offenbar ein 64-Jähriger mit seinem Auto entgegen der Einbahnstraße im Caritasweg. Dabei soll er ein geparktes Fahrzeug touchiert und anschließend die Unfallstelle verlassen haben, meldet die Polizei. Ein Passant beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Beamten ermittelten das beteiligte Fahrzeug sowie den 64-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 64-Jährigen. (att)