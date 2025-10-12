Icon Menü
Polizei ermittelt Fahrer nach Unfallflucht

Innenstadt

Polizei ermittelt Fahrer nach Unfallflucht

Ein 64-Jähriger ist in der Innenstadt entgegen einer Einbahnstraße gefahren. Dabei touchierte er ein anderes Fahrzeug. Er flüchtete.
Von Fridtjof Atterdal
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Unfallflüchtigen ermittelt.
    Die Polizei hat einen Unfallflüchtigen ermittelt. Foto: Thomas Riedel

    In der Innenstadt flüchtete ein zunächst Unbekannter nach einem Verkehrsunfall im Caritasweg. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Verursacher ermitteln.

    Gegen 7.45 Uhr fuhr offenbar ein 64-Jähriger mit seinem Auto entgegen der Einbahnstraße im Caritasweg. Dabei soll er ein geparktes Fahrzeug touchiert und anschließend die Unfallstelle verlassen haben, meldet die Polizei. Ein Passant beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Beamten ermittelten das beteiligte Fahrzeug sowie den 64-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

    Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 64-Jährigen. (att)

