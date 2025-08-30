Augsburg Mehr Fälle wegen Urlaubszeit? Wie Augsburger zu Opfern von Wohnungseinbrüchen werden

Die Polizei meldet derzeit mehrere Wohnungseinbrüche in Augsburg – offenbar auch, weil es Eigentümer den Kriminellen leicht machen. Besteht ein Zusammenhang mit den Sommerferien?