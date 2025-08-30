Mehr Fälle wegen Urlaubszeit? Wie Augsburger zu Opfern von Wohnungseinbrüchen werden

Es ist ein ganz normaler Montagvormittag, 11.40 Uhr, als an einer Wohnungstür plötzlich ungewöhnliche Geräusche zu hören sind, eine Art Klopfen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wird aufmerksam und schöpft Verdacht. Er geht zur Tür, öffnet sie – und blickt dann einem Mann in die Augen, der einen Schraubenzieher in der Hand hält. Offenbar ein Tatwerkzeug: Der Unbekannte – beschrieben als etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank – ergreift die Flucht. Der versuchte Einbruch am 18. August in der Bayerstraße in Göggingen ist einer von mehreren, die die Polizei in Augsburg derzeit beschäftigen. Besteht ein Zusammenhang mit der Ferienzeit?
