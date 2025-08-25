Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 15.50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bergheimer Straße Am Neubruch. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird laut Polizei derzeit noch geklärt. Es wird wegen Einbruchsdiebstahl ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Die Polizei bittet während der Urlaubszeit besonders wachsam zu sein. Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten stets geschlossen sei. Denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Daneben soll die Polizei umgehend verständigt werden, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. (ziss)

