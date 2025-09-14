Icon Menü
Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Lechhausen

Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Eine Frau ließ mehrere Gegenstände in einem Supermarkt mitgehen. Dabei wurde sie beobachtet.
Von Fridtjof Atterdal
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in Lechhausen eine Ladendiebin geschnappt
    Die Polizei hat in Lechhausen eine Ladendiebin geschnappt Foto: Hannah Kronschnabl

    Am Freitag entwendete eine 42-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Meraner Straße in Lechhausen. Gegen 17 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter, wie die Frau die Waren in ihre Tasche packte. Er sprach sie an und verständigte die Polizei.

    Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Der Warenwert lag im mittleren dreistelligen Bereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

    Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (att)

