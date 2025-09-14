Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Am Freitag entwendete eine 42-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Meraner Straße in Lechhausen. Gegen 17 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter, wie die Frau die Waren in ihre Tasche packte. Er sprach sie an und verständigte die Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Der Warenwert lag im mittleren dreistelligen Bereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (att)