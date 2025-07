Polizei ermittelt nach mehreren Unfallfluchten

Am Montag kam es zu einer Unfallflucht in der Peter-Henlein-Straße in Göggingen. Ein Autofahrer hatte seinen blauen Hyundai i10 geparkt, berichtet die Polizei. Als er gegen 16.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich entfernt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

In der Neuhäuserstraße in Oberhausen wurde am Montag zwischen 8 und 19.30 Uhr ein Audi S6 Avant auf dem Parkdeck einer Tiefgarage beschädigt. Auch hier fuhr der unbekannte Unfallverursacher davon. Es entstanden 3000 Euro Schaden. Ebenfalls in Oberhausen wurde zwischen von Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 15.45 Uhr, ein grauer Opel in der Zenettistraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Montag gegen 13.40 Uhr an der Ecke Dieselstraße/Donauwörther Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs bog von der Dieselstraße kommend nach links in die Donauwörther Straße ab und übersah dabei offenbar einen 14-jährigen Jugendlichen auf einem E-Roller. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Jugendliche blieb unverletzt, am E-Roller entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise von Zeugen. (att)