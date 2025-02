Polizei erwischt 18-jährigen Graffiti-Sprayer

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.20 Uhr einen Stromkastens in der Curtiusstraße in Lechhausen mit Farbe beschmiert. Dabei wurde er von zivilen Polizeibeamten beobachtet.

Die Einsatzkräfte nahmen den 18-Jährigen kurz darauf in einer Straßenbahn vorläufig fest und stellten die mitgeführten Spraydosen sicher. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den jungen Mann. (ina)