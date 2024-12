Polizei erwischt mehrere Alkoholsünder

Am Wochenende hatte es die Polizei in Augsburg mit mehreren Alkoholsündern zu tun.

Am Freitag gegen 23 Uhr wurde der Polizei ein auffälliger Autofahrer gemeldet, berichten die Beamten. Eine Polizeistreife stellte den Fahrer in der Derchinger Straße fest und kontrollierte ihn. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-jährigen Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 38-Jährigen.

In der Ulmer Straße kontrollierten Beamten am Sonntag gegen 1 Uhr in der Früh einen 23-jährigen E-Scooterfahrer. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann wurde auf die Polizeiinspektion gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 23-Jährigen.

Ebenfalls am Sonntag war ein 34-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Forschungsallee unterwegs. Gegen 3.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 34-Jährigen.

Auch in der Konrad-Adenauer-Straße erwischte die Polizei am Sonntag einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer mit Alkohol im Blut. Gegen 3.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann wurde auf die Polizeiinspektion gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 21-Jährigen. (att)