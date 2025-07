Betrunkene Fahrerin verursacht große Schäden auf Supermarktparkplatz

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße diverse Schäden verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 21.20 Uhr mit ihrer 27-jährigen Beifahrerin auf den Parkplatz gefahren. „Hierbei stieß sie gegen einen dortigen Zaun, mehrere Begrenzungssteine und einen Altkleidercontainer“, so die Polizei. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. „Bei Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass die 21-Jährige mit 1,6 Promille alkoholisiert und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war“, heißt es weiter. Der von der Frau genutzte Wagen gehörte demnach einem 24-jährigen Bekannten. Das Fahrzeug wurde durch die Zusammenstöße stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. Nach Angaben der Polizei erwartet die 21-Jährige eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den 24-jährigen Fahrzeughalter erwartet ebenfalls eine Anzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)

