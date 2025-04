Polizei meldet zwei Unfallfluchten mit hohem Schaden

Mindestens 6000 Euro Schaden sind laut Polizei bei einem Unfall am Dienstag in Lechhausen verursacht worden. Dennoch fuhr der oder die Verantwortliche offenbar einfach weiter.

Wie die Polizei berichtet wurde ein schwarzer Ford, der in der Affinger Straße stand, an Heckklappe und hinterer Stoßstange beschädigt. Der Vorfall geschah in der Zeit von 7.15 bis 16.15 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden unter 0821/323-2310 entgegengenommen. Eine weitere Unfallflucht hat sich ebenfalls am Dienstag in Oberhausen ereignet.

Im Zeitraum von 7.45 Uhr bis 14 beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Alten Auerstraße geparkten graufarbenen VW. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im vierstelligen Bereich. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)