Polizei stoppt Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Eine 57-jährige Autofahrerin war am Mittwoch, gegen 22 Uhr, in der Prälat-Bigelmair-Straße unterwegs. Laut Polizei touchierte die Frau offenbar ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppte eine Polizeistreife die Frau in der Zollernstraße. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich stark alkoholisiert war.

Sie veranlassten daraufhin eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Außerdem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 57-Jährige. (ziss)