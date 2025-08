Polizei stoppt betrunkene E-Roller-Fahrer

Am Samstag stoppte die Polizei sowohl in Oberhausen als auch in der Innenstadt einen E-Roller-Fahrer, der alkoholisiert unterwegs war. Für beide hat dies Konsequenzen.

Zunächst beendeten die Beamten gegen 0.45 Uhr die Fahrt eines 45-Jährigen, der in der Straße „An der Blauen Kappe“ unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Der Mann muss nun mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Mit 1,3 Promille in die Verkehrskontrolle

Auch ein 36-Jähriger muss mit einer Strafe rechnen. Er wurde ebenfalls am Samstag, gegen 1.30 Uhr, in der Himmerstraße in Oberhausen aufgehalten. Hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille. Die Fahrt war somit auch hier beendet. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Außerdem wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (nist)