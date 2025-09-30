Polizei stoppt Ladendieb in Augsburger Innenstadt

Polizeibeamte haben am Montag einen Ladendieb in der Innenstadt gestoppt.

Der 42-Jährige hatte zunächst laut Polizei ein Chiplesegerät einer Eingangstüre in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr beschädigt. Anschließend entwendete er in zwei Supermärkten in der Halderstraße und in der Bahnhofstraße Waren.

Wie weiter berichtet wird, beleidigte der Mann bei der Aufnahme seiner Personalien durch die Polizei die Einsatzkräfte. Die weiteren Stunden verbrachte er dann im Polizeiarrest. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls und Beleidigung ermittelt. (ina)