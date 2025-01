Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Lechhausen Zeugen. Wie die Augsburger Polizei meldet, stieß am Donnerstag gegen 22 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Jiangling in der Südtiroler Straße zusammen. Dabei handelte es sich um einen Auffahrunfall. Der Unbekannte flüchtete offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (AZ)

