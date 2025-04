Betrüger bringt 23-Jährige in der Fußgängerzone um 500 Euro

Zu einem Betrugsdelikt ist es am Freitagmittag in der Annastraße in Augsburg gekommen. Gegen 12 Uhr bat ein bislang unbekannter männlicher Täter laut Polizei dort eine 23-Jährige um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurücküberweisen werde. Die 23-Jährige gab dem Täter 500 Euro. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam bei der 23-Jährigen jedoch nicht an. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Telefon 0821/323-2110 entgegen. (gau)

