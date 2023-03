Polizeieinsatz

09:24 Uhr

Falscher Hinweis aus Schülerchat löst Fehlalarm an der Berufsschule aus

Aufgrund von Hinweisen aus dem Schülerchat rückten die Beamten der Polizei Augsburg in der Berufsschule 4 (Welserschule) an.

Von Eva Dangelmaier

Am Freitagvormittag gab es an der Berufsschule 4 in Augsburg – der Welserschule – einen Polizeieinsatz. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

