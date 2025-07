Polizei nimmt 44-Jährigen mit Waffe am Plärrergelände fest

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen nahe dem Augsburger Plärrergelände einen 44-Jährigen festgenommen, der eine Waffe bei sich trug. Passanten hatten gegen 8.15 Uhr einen Mann gemeldet, der in der Schwimmschulstraße mit einem „verdächtigen Gegenstand“ unterwegs war. Die Polizei rückte zu einem größeren Einsatz aus: Neben der Schwimmschulstraße wurden auch Langenmantel- und Badstraße vorübergehend gesperrt, die beteiligten Beamten trugen stärkere Schutzausrüstung – unter anderem Helme und schusssichere Westen.

44-Jähriger ist am Augsburger Plärrergelände mit Schreckschusswaffe unterwegs

Nach Auskunft einer Polizeisprecherin stellte die Polizei wenig später im näheren Umfeld einen 44-jährigen Mann fest, auf den die Beschreibung passte. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten auch den „verdächtigen Gegenstand“: eine Schreckschusswaffe. Der 44-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen Bedrohung. Wie die Polizei mitteilt, bestand nach derzeitigen Erkenntnissen keine Gefahr für Außenstehende. Es habe keine Verletzten gegeben. Im Lauf des Donnerstagvormittags waren die vorübergehend gesperrten Straßen wieder befahrbar.

Bereits am Mittwoch Polizeieinsatz, Festnahme und Straßensperrung

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits am Vortag im Stadtgebiet abgespielt. Ein 60-Jähriger war am Mittwoch am Leonhardsberg in der Augsburger Innenstadt ebenfalls mit einer Waffe unterwegs, er hatte eine geladene Luftpistole bei sich. Auch hier sperrte die Polizei vorübergehend die Straße für den Verkehr, auch hier kam es zu einer Festnahme. Gegen den Mann laufen unter anderem Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz.