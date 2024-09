SEK-Einsatz in Königsbrunn: Mann soll Baggerfahrer mit Waffe bedroht haben

Scharfschützen auf dem Dach, schwer bewaffnete Spezialeinheiten auf den Straßen: Am Mittwochvormittag sind Einsatzkräfte der Polizei in Königsbrunn unterwegs gewesen. Wie Johanna Kruger, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, auf Anfrage zunächst mitteilte, sei es um eine „Bedrohungslage“ gegangen. Nach Informationen unserer Redaktion liegt der Hintergrund in den Äußerungen und Drohungen eines Anwohners in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße, der möglicherweise eine Waffe bei sich trägt. Gegen 12.20 Uhr haben Spezialeinheiten der Polizei den Mann in seiner Wohnung festgenommen. Widerstand habe er nicht geleistet, heißt es.

Grund für Bedrohungslage in Königsbrunn: Ein Mann mit Waffe

Letzteres bestätigt auch die Polizei. Ein Mann soll sich laut Pressesprecherin Johanna Kruger mit einer Waffe in einer Wohnung befinden und eine andere Person bedroht haben. „Der Grund muss noch abgeklärt werden“, sagt Polizeisprecherin Kruger.

Nach Informationen unserer Redaktion soll der Mann aber einen Baggerfahrer bedroht haben, dessen Arbeiten in der Straße ihn offenbar störte. Zeugen sollen gesehen haben, dass der Anwohner einen Gegenstand in der Hand hielt, der einer Schusswaffe ähnelt und möglicherweise auch eine Schusswaffe ist. Die Lage müsse noch beurteilt werden, heißt es von der Polizei. Die Bevölkerung werde gebeten, den Bereich zu meiden. Wie unsere Redaktion aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann handeln, der in der Vergangenheit mehrfach mit der Polizei zu tun hatte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht laut Polizei nicht.

Seit etwa 9.15 Uhr ist die Straße im Königsbrunner Zentrum zwischen dem Hotel Krone und der Kreuzung zur Marktstraße gesperrt. Wie lange der Einsatz dauert, war zunächst noch unklar.