Polizeipräsidium in Augsburg lädt zu Berufsinformationstag ein

Die Polizei Schwaben Nord lädt am Freitag, 10. Oktober, um 14.30 Uhr, Interessierte zum Berufsinformationstag ins Polizeipräsidium Schwaben Nord, Gögginger Straße 43, in Augsburg ein. Der Tag endet gegen 18 Uhr.

Bei der Veranstaltung erhalten Besucherinnen und Besucher Infos über den Berufseinstieg sowie Studium und Ausbildung bei der Polizei. Unter anderem stehen eine Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme, ein Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei, die Vorführung der Hundestaffel sowie ein Einblick in den Keller des Polizeipräsidiums, in dem sich die Arrestzellen befinden, auf dem Programm.

Wann Bewerbungsschluss für den Polizeivollzugsdienst ist

Zudem werden die Fahrzeuge und die Reiterstaffel präsentiert. Polizistinnen und Polizisten beantworten sämtliche Fragen rund um den Polizeiberuf.

Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025, informiert die Polizei. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung sei somit noch möglich.

Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 8. Oktober unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an ppswn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig. (ina)