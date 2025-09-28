„Mit Herzblut erfolgreich“: Pop-up-Store in Annastraße steht unter ungewöhnlichen Vorzeichen

Sogenannte Pop-up-Stores sind Läden, die nur vorübergehend geöffnet sind. In Augsburg gehören sie längst zum Stadtbild. Eine Adresse ist in der Annastraße. Am Freitag war Auftakt für ein neues Projekt. In diesem Fall steht der Pop-up-Store unter ungewöhnlichen Vorzeichen. Die Chefin kehrt mit ihrem Einrichtungshaus für eine kurze Zeit zurück nach Augsburg.

Von Augsburg-Oberhausen ging es nach Horgau

„Die Einrichtungsberatung“ heißt das Geschäft. Seit mittlerweile sieben Jahren sitzen Nassi Mozzafarian und Ehemann Michael Müller mit dem Unternehmen in Horgau. Zuvor waren die Geschäftsräume in der Donauwörther Straße in Oberhausen. Der Vermieter kündigte. Das Ehepaar suchte ein neues Zuhause für exklusives Wohnen und wurde im Landkreis Augsburg fündig.

„In den letzten Jahren wurde das Geschäft in Horgau aufgebaut und erweitert“, sagt Nassi Mozzafarian. Das Konzept der Pop-up-Stores habe sich aus ihrer Sicht in Augsburg durchgesetzt: „Daher möchten wir die Chance nutzen, um im Augsburger Einzelhandel ebenfalls präsent zu sein“. Ein weiteres Anliegen sei, dem Bild der „leerstehenden Innenstadt“ etwas entgegenzusetzen. Man wolle Außergewöhnliches bieten und Anlaufstelle für die Themen Wohnen und Genießen sein.

Popup-Store: Die Aktion in der Annastraße geht bis 25. Oktober

Die Geschäftsfrau, deren Vater aus dem Iran stammt, betont: „Ich möchte zeigen, dass man mit Herzblut und Beharrlichkeit im Einzelhandel auch in der heutigen Zeit erfolgreich sein kann.“ Im Angebot sind nicht allein Möbelstücke. Ehemann Michael Müller ist Weinexperte und serviert Kostproben. Ausgestellt werden zudem Werke der Künstlerin Eva Kaiser aus Horgau.

Die Aktion in der Annastraße läuft bis Samstag, 25. Oktober. Geöffnet ist donnerstags und freitags jeweils von 11 bis 20 Uhr sowie samstags von 11 bis 18 Uhr.