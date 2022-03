Region Augsburg

vor 16 Min.

"Porsche-Mord": Gefängniswärterin soll Sex mit Schwerverbrecher gehabt haben

David H. hat seinen Drogendealer in München mit Schüssen aus einer Pistole umgebracht. Derzeit sitzt er in Augsburg-Gablingen in Haft und ist dort in einen Skandal verwickelt.

Von Jan Kandzora

Der Kriminalfall David H. könnte inzwischen vermutlich mehrere Bücher füllen, und langweilig wären sie wohl nicht. Der 25-Jährige wurde im vergangenen Juni vom Landgericht München I wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte im März 2020 seinen Drogendealer in dessen Porsche mit drei Schüssen in den Kopf umgebracht, es ging wohl um Schulden.

