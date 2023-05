Eine Botschafterin des schwäbischen Handwerks geht in den Ruhestand

Monika Treutler-Walle war lange Pressesprecherin der Handwerkskammer für Schwaben. Nun geht sie in den Ruhestand. Über eine, die ihren Beruf lebt.

Man kann einen Beruf so und so ausüben, Dienst nach Vorschrift machen oder für eine Tätigkeit brennen. Monika Treutler-Walle, die ihre Freunde „Moni“ nennen, entschied sich für letztere Variante: Mit Herzblut, Hartnäckigkeit und Hingabe setzte sie sich für die Belange des schwäbischen Handwerks ein. Manfred Rudel, einstiger Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, erkannte das kommunikative und schreiberische Talent der Augsburgerin und holte sie Ende 2000 zunächst als Redenschreiberin zur Interessenvertretung des regionalen Handwerks. Bald sollte sie Pressesprecherin werden und den Beruf rund 22 Jahre ausüben oder besser gesagt: leben. Nun geht Treutler-Walle, nachdem sie wegen des Deutschen Handwerkstages in Augsburg noch einmal rund eineinhalb Jahre länger geblieben ist, endgültig in den Ruhestand.

HWK-Pressesprecherin Treutler-Walle schätzt die Aufrichtigkeit der Menschen

Das geliebte Schreiben und Kommunizieren hakt die Journalistin nicht ab. Sie möchte weiter für kleinere Unternehmen, auch aus dem Handwerk, Gemeinden und Vereine tätig sein. Die bestens vernetzte Treutler-Walle ist bekannt in der Region. Es hat ihr Spaß gemacht, für das Handwerk zu arbeiten. An der Branche schätze sie vor allem die Aufrichtigkeit der Menschen, die „gerad' heraus“ auftreten. So gerad' heraus gab sich die 67-Jährige auch, wenn sie die Interessen „ihrer“ Handwerkerinnen und Handwerker vertrat.

Wer sich mit seinem Job derart identifiziert, geht nicht leicht. Treutler-Walle war das in den vergangenen Wochen anzumerken. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für sie. Im Sich-selbst-neu-Erfinden hat die Frau Erfahrung: Ehe sie zur Handwerkskammer fand, war Treutler-Walle selbst Unternehmerin. Sie betrieb eine kleine Druckerei für Sportbekleidung. Als Firmeninhaberin und auch alleinerziehende Mutter einer Tochter lernte die Augsburgerin sich zu behaupten. Humor ist die Quelle ihrer Kraft, auch wenn sie das Leben manchmal härter geprüft hat.

