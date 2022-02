Porträt

Aus dem Quereinsteiger Michael Schwald wurde der Chef der bayerischen Polizei

Plus Der Augsburger Michael Schwald hat keine klassische Ausbildung bei der Polizei durchlaufen – und wird nun oberster Polizist Bayerns. Inzwischen überrascht dieser Weg aber niemanden mehr.

Von Jan Kandzora

Als Michael Schwald 2013 Polizeipräsident in Augsburg wurde, kam das schon ein wenig überraschend. Schwald hatte keine klassische Polizeikarriere hinter sich, sondern seine Ausbildung in den 1980er Jahren zugunsten eines Jura-Studiums aufgegeben. Der Augsburger, der zuvor Pressesprecher in der Staatskanzlei gewesen war, wurde damals Chef einer Behörde mit rund 1800 Beamten. Polizeierfahrung brachte Schwald allerdings mit: Während seiner Ausbildung war er monatelang im Inspektionsdienst tätig gewesen, nach dem Jurastudium landete er im Staatsdienst und war im Münchner Innenministerium in der Polizeiabteilung.

