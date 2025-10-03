Die Lage in der Jugendhilfe hat sich leicht entspannt

Es war eine Kombination aus mehreren Dingen, die vor drei Jahren die Jugendhilfe in Augsburg an die Belastungsgrenze und darüber hinaus führten. Zum einen fehlte es an Plätzen für Kinder und Jugendliche, die nicht mehr bei ihrer Familie bleiben konnten und kurzfristig in Obhut genommen werden mussten. Daneben stieg der Druck wegen des Zustroms unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter. Auch die Coronapandemie hatte in vielen Familien die psychischen Belastungen steigen lassen. In manchen so stark, dass klar war: Zuhause geht es für das Kind oder den Teenager erst Mal nicht mehr.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden