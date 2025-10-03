Icon Menü
Positive Entwicklung in der Jugendhilfe Augsburg: Entspannung trotz Herausforderungen

Augsburg

Die Lage in der Jugendhilfe hat sich leicht entspannt

In der Jugendhilfe Augsburg zeigt sich aktuell eine positive Entwicklung, nachdem die Situation über Jahre angespannt war. Dennoch gibt es weiter Herausforderungen.
Katharina Indrich
Von Katharina Indrich
    • |
    • |
    • |
    Die stärkste Schutzmaßnahme bei Kindeswohlgefährdungen ist die Inobhutnahme. Zuletzt war sie in Augsburg nach mehreren Jahren mit hohen Zahlen seltener nötig.
    Die stärkste Schutzmaßnahme bei Kindeswohlgefährdungen ist die Inobhutnahme. Zuletzt war sie in Augsburg nach mehreren Jahren mit hohen Zahlen seltener nötig. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Es war eine Kombination aus mehreren Dingen, die vor drei Jahren die Jugendhilfe in Augsburg an die Belastungsgrenze und darüber hinaus führten. Zum einen fehlte es an Plätzen für Kinder und Jugendliche, die nicht mehr bei ihrer Familie bleiben konnten und kurzfristig in Obhut genommen werden mussten. Daneben stieg der Druck wegen des Zustroms unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter. Auch die Coronapandemie hatte in vielen Familien die psychischen Belastungen steigen lassen. In manchen so stark, dass klar war: Zuhause geht es für das Kind oder den Teenager erst Mal nicht mehr.

