Die Postbank schließt ihre Filiale in Augsburg-Lechhausen

Die Postbank gibt ihren Standort in Lechhausen auf. Die Filiale in Neuburger Straße 36, unweit vom Schlössle gelegen, wird zum 24. März 2025 geschlossen. Bislang können im Gebäude zudem Post- und Paketdienstleistungen erledigt werden. Dies ist künftig nicht mehr der Fall. Kunden müssen auf andere Standorte ausweichen. Dies teilt die Postbank mit.

Wie das Unternehmen informiert, würden Kunden per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann, informiert.

Post- und Paketdienstleistungen gibt es in der Partnerfiliale der Deutschen Post. Sie ist in der Königsberger Straße 68 in Lechhausen. Eine alternative Filiale der Postbank findet sich in der Ludwigstraße 3-5 in der Innenstadt. Hier gebe es ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot.

Postbank dünnt Filialnetz bundesweit aus

Die Postbank hatte im Vorjahr angekündigt, dass sie bundesweit das Filialnetz ausdünnen werde. Damals hieß es, die Postbank möchte bis zum Jahr 2027 rund 230 ihrer insgesamt 550 Filialen in Deutschland schließen.