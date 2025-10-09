Posttunnel am Augsburger Hauptbahnhof: Ein Aufzug wird jetzt abgebaut

Die Deutsche Bahn ist dabei, im Augsburger Hauptbahnhof im Posttunnel den Aufzug zum Bahnsteig F abzubauen. Die Rückbauarbeiten an Aufzug und Treppe laufen seit einigen Wochen. Grundsätzlich ist der Posttunnel von den Bahnsteigen A bis E weiter zugänglich, baustellenbedingt kann es aber zeitweise zu Einschränkungen kommen.

Der 2018 in Betrieb genommene Nahverkehrsbahnsteig F wird künftig aber nur noch über die Haupt- und die Südunterführung zugänglich sein. Die DB betont, dass die Verlängerung des Posttunnels zum Bahnsteig F immer nur als Provisorium während des inzwischen abgeschlossenen Neubaus der Hauptunterführung vorgesehen war. Das Unternehmen verweist auf die Baugenehmigung, die aus Platzgründen keinen Aufzug und Treppenaufgang am Nordende des Bahnsteigs vorsieht. Zudem würde die dauerhafte Ertüchtigung des Tunnels etwa vier Millionen Euro kosten und auch jährliche Betriebskosten von 150.000 Euro verursachen.

Wie berichtet, plant die DB langfristig die Schließung des Posttunnels, weil die beiden anderen Unterführungen ausreichen. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. In den kommenden Jahren plant die DB aber erst einmal die Sanierung der Südunterführung, die dann gesperrt sein wird. Perspektivisch könnte nach Abschluss dieser Arbeiten um 2030 die Schließung des Posttunnels anstehen.

Hauptbahnhof in Augsburg: Kritik an der Rückbaumaßnahme

Der jetzt erfolgte Rückbau des Aufzugs sorgt für Kritik. „Wer den Hauptbahnhof zukunftsfähig gestalten will, darf den Posttunnel nicht aufgeben und schon gar nicht erst neue, funktionierende Zugänge wieder abreißen“, so Christian Ohlenroth, Vorsitzender des Verkehrsverbands VCD. Auch ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger merkt an, dass im Falle eines Aufzug-Defekts am Mitteltunnel Rollstuhlfahrer auf Bahnsteigen stranden werden, wenn der Posttunnel mit seinen Rampen nicht mehr zur Verfügung steht. CSU-Vorsitzender Volker Ullrich betonte zuletzt die Notwendigkeit des Posttunnels. „Wir brauchen bequeme Umstiegsmöglichkeiten. Der Augsburger Hauptbahnhof ist groß genug, dass er drei Eingänge verdient.“