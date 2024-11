Streifenkarte liegt ab Januar über der 15-Euro-Marke

Fahrgäste von Straßenbahnen, Bussen und Regionalbahnen in Augsburg und der Region müssen ab 1. Januar mit höheren Preisen rechnen: Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) hat am Dienstag seine neuen Ticketpreise bekannt gegeben. Laut AVV kam bei der indexbasierten Berechnung der Kostensteigerungen – unter anderem spielen Kosten für Treibstoff/Energie und Personal eine Rolle – eine Erhöhung von 4,1 Prozent heraus. Eine Erhöhung in dieser Größenordnung hatte sich bereits vor einigen Wochen abgezeichnet.

„Diesmal wirken sich insbesondere die deutlichen Lohnerhöhungen aus. Die Lohnerhöhungen für das Fahrpersonal sind aber gerade in Zeiten des Fahrermangels ein wichtiger und richtiger Schritt. Leider haben wir derzeit keine Alternative zur teilweisen Finanzierung dieser Mehrkosten als durch Tariferhöhungen“, so AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka.

Tickets werden teurer: Das kostet die Fahrt mit dem ÖPNV in Augsburg ab 2025

Das sind die Preise im Einzelnen:

Das Einzelticket wird pro Zone um zehn Cent teurer. Es kostet nun zwei Euro für eine Zone.

Beim Kindereinzelticket bleibt es bei 1,10 Euro. Die AVV-Preise gelten hier im Vergleich mit anderen Verbünden als überdurchschnittlich hoch.

Bei der Streifenkarte gibt es eine Preissteigerung von aktuell 14,80 Euro auf 15,40 Euro. Damit wird die 15-Euro-Marke, die man bei der Preiserhöhung vor einem Jahr noch unterschreiten wollte, überschritten. Sparen kann man mit der Streifenkarte fürs Handy (künftig 14,60 Euro). Die Kinderstreifenkarte verteuert sich um zehn Cent auf dann 9,70 Euro (Handystreifenkarte Kinder 9,50 Euro). Im Jahr 2024 gekaufte Streifenkarten können noch bis Ende März 2025 abgefahren werden. Ein Umtausch ist nicht möglich.

Wochen- und Monatskarten: Die Wochenkarte für eine Preisstufe wird um einen Euro teurer und ist für 24,40 Euro zu haben, die Monatskarte verteuert sich um 2,60 Euro auf 65,40 Euro.

Auch die Abos werden sich verteuern, allerdings ist der Großteil der Dauer-Fahrgäste auf das Deutschlandticket umgestiegen. Mit künftig 58 Euro statt bisher 49 Euro wird es aber nach wie vor günstiger sein als ein Großteil der regulären Abos. Spätestens Ende November wird der AVV im Internet alle Ticketpreise veröffentlichen.

Mit den 4,1 Prozent fällt die anstehende Tariferhöhung in Augsburg moderater aus als in den vergangenen beiden Jahren, als mit 12,7 Prozent (2024) beziehungsweise 9,9 Prozent (2023) Höchstwerte in der AVV-Geschichte erreicht wurden. Auch in München und Nürnberg stehen zum Jahreswechsel Tariferhöhungen in der Größenordnung zwischen knapp fünf und gut sechs Prozent an.

Beim Fahrgastverband Pro Bahn in Schwaben hält man sich mit Kritik an der Tariferhöhung zum Jahreswechsel zurück. Nötig, so Jörg Bruchertseifer, sei grundsätzlich eine andere Finanzierung des Nahverkehrs durch Bund, Länder und Kommunen. Das Deutschlandticket sei für Stammkunden attraktiv, für Gelegenheitsfahrer oder Fahrgäste, die nicht bundesweit unterwegs sein wollen, müsse es aber auch gute Angebote geben. Bruchertseifer sagt, ein abgestuftes Abomodell mit räumlich unterschiedlichen Geltungsumfängen würde mehr Fahrgastbedürfnisse abdecken. Kritik kommt seitens der Fahrgast-Vertreter an der Qualität des Nahverkehrs, die auch nicht zu Tariferhöhungen passe. „Auf stark frequentierten Buslinien wie dem 41er und dem 32er merkt man den 20-Minuten-Takt an zu vollen Fahrzeugen. Wenn dann noch einzelne Busse ausfallen, was schon passiert ist, wird es indiskutabel“, so Bruchertseifer. Im Hinblick auf die Mobilitätswende müsse man aber einen besseren Nahverkehr anbieten.