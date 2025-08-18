Preisprognose: In den kommenden Jahren wird Wohnen in Augsburg teurer

Das Immobilienberatungsunternehmen Bulwiengesa geht in Augsburg in den kommenden Jahren von steigenden Kaufpreisen und Mieten aus. Demnach werden die Kaufpreise für eine Neubauwohnung bis 2029 auf gut 7000 Euro steigen (6450 Euro im Jahr 2024). Für eine Gebrauchtwohnung ist ein Anstieg von aktuell rund 3000 Euro auf etwa 3250 Euro pro Quadratmeter prognostiziert. Noch ungünstiger fallen die Aussichten für Bürger aus, die kein Eigenheim haben - die Mieten werden prozentual stärker nach oben gehen wie die Kaufpreise, so die Prognose.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mieten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis