Preisprognose: In den kommenden Jahren wird Wohnen in Augsburg teurer

Augsburg

Die Quadratmeterpreise beim Wohnungskauf sollen bis 2029 steigen. Bei Neuvermietungen gibt es schlechte Nachrichten für Wohnungssuchende.
Von Stefan Krog
    Die Kauf- und Mietpreise in Augsburg - hier ein Blick auf das Univiertel - gehen laut einer Prognose in den kommenden Jahren weiter nach oben.
    Die Kauf- und Mietpreise in Augsburg - hier ein Blick auf das Univiertel - gehen laut einer Prognose in den kommenden Jahren weiter nach oben. Foto: Ulrich Wagner

    Das Immobilienberatungsunternehmen Bulwiengesa geht in Augsburg in den kommenden Jahren von steigenden Kaufpreisen und Mieten aus. Demnach werden die Kaufpreise für eine Neubauwohnung bis 2029 auf gut 7000 Euro steigen (6450 Euro im Jahr 2024). Für eine Gebrauchtwohnung ist ein Anstieg von aktuell rund 3000 Euro auf etwa 3250 Euro pro Quadratmeter prognostiziert. Noch ungünstiger fallen die Aussichten für Bürger aus, die kein Eigenheim haben - die Mieten werden prozentual stärker nach oben gehen wie die Kaufpreise, so die Prognose.

