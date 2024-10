Privat-Baustelle mit Kran legt Straße in Augsburger Altstadt lahm

Ein Bauarbeiter wedelt am Fuß des Judenbergs etwas aufgeregt mit den Armen herum, er signalisiert nahenden Passantinnen und Passanten: Vorsicht. Gerade hievt der große gelbe Kran eine Palette mit Bauteilen dutzende Meter in die Höhe. Er steht seit Montag mitten auf der Weißen Gasse – und wird die Straße in der Augsburger Altstadt auch in den kommenden Tagen weitgehend lahmlegen. Grund ist eine Privat-Baustelle.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Judenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis