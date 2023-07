Pro und Contra

Nerven Augsburgs Klimaschützer mit ihren Aktionen? Zwei Autoren, zwei Meinungen

Kletteraktion am Rathaus: Klimaaktivisten haben dort schon mehrfach Plakate aufgehängt.

Plus Das Klimacamp neben dem Augsburger Rathaus, die Kurz-Blockaden im Stadtgebiet. Ist das nur noch nervig? Auch in unserer Redaktion gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

Pro-Kommentar: Provozieren und sich dann als Opfer darstellen – das nervt

Man ist nicht zwangsläufig ein Leugner oder eine Verdrängerin des Klimawandels, wenn man Kritik an manchen Aktionen von Klimaaktivisten übt. Es ist unbestritten, dass die Menschheit aufgrund des Klimawandels vor großen Problemen steht. Doch deshalb muss man längst nicht alles gut finden, was Klimaschützer veranstalten. Dass sie zunehmend mehr Menschen auf die Nerven gehen, ist ein Problem - in erster Linie für ihr eigenes Anliegen.

Dabei spielt das Klimacamp die geringste Rolle. Zwar wird das Camp neben dem Rathaus nicht ansehnlicher, je länger es dort steht. Aber ein Stück weit hat sich das Auge daran gewöhnt. Vielleicht werden die Aktivisten auch deshalb bockiger? Mit purer Provokation tun sie sich aber keinen Gefallen. Mit bewussten Verstößen gegen Auflagen oder Gesetze echauffieren sie mehr Menschen, als diese für den Klimaschutz zu motivieren. Ihr teils mangelnder Respekt vor Demokratie, Gesellschaft und Vertretern des Staates stößt sauer auf. Wie etwa der junge Aktivist, der sich vor dem Amtsgericht verantworten musste, weil er bei seiner Fassaden-Kletterei am Rathaus ein Transparent angebracht hatte. Er zeigte sich davon so unbeeindruckt, dass er noch vor dem Prozess erneut am Rathaus kletterte.

