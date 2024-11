Sollte Augsburg sich für die Frauenfußball-EM bewerben?

Pro: Augsburg sollte es mit der EM-Bewerbung zumindest versuchen

Es ist maßgeblich an fünf Personen festzumachen, die in einem Hinterzimmer das Aus einer Augsburger Bewerbung für die Frauenfußball-EM 2029 beschlossen haben. Oberbürgermeisterin Eva Weber, Bürgermeister Bernd Kränzle und Fraktionschef Leo Dietz (alle CSU) sowie Zweite Bürgermeisterin Martina Wild und Fraktionschef Peter Rauscher (beide Grüne) wollten das Thema schnell begraben. Der öffentliche Aufschrei nach der Bekanntgabe war immens. Hotellerie und Tourismusverband sprachen von einer verpassten Chance. Bei Fußballverbänden auf Landes- und Bundesebene waren die Verantwortlichen entsetzt über das Agieren in Augsburg. Die Rathaus-Opposition wetterte ebenfalls.