Probealarm auch in Augsburg: Deshalb heulen die Sirenen morgen

Wenn am Donnerstagvormittag um 11 Uhr die Sirenen in der Stadt eine Minute lang heulen und Warnapps wie Nina auf dem Handy schrillen, gibt es keinen Grund zur Sorge. Es handelt sich nur um einen Probealarm. Bundesweit findet am 12. September wieder der sogenannte Warntag statt, an dem Städte und Kommunen ihre Infrastruktur testen und Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert werden sollen. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) hält den Warntag für wichtig.

„Die Stadt Augsburg ist für einen Katastrophenfall gut aufgestellt. Trotzdem gilt es, die vorhandenen Konzepte und die bestehende Infrastruktur ständig auf Verbesserung und Anpassungsbedarfe hin zu überprüfen“, meint Pintsch. Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird um 11 Uhr die Auslösung des Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung geprobt. Er soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit dazu veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Sirenen heulen: Augsburg hat Warninfrastruktur zuletzt erweitert

Neben den Sirenen in der Stadt Augsburg werden auch andere Warnmittel wie Warnapps eingesetzt. Durch die Nationale Warnzentrale des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden zu den bereits bestehenden Warnsystemen und Sirenen auch die Warn-App Nina sowie der sogenannte „Cell Broadcast Alarm“ ausgelöst. Dabei werden SMS-Benachrichtigungen auf Mobilfunkgeräte, die sich in Betrieb befinden und im Netz eingebucht sind, versandt – vorausgesetzt, der Handynutzer hat die Einstellungen beziehungsweise die Herstellerhinweise beachtet. Eine Entwarnung erfolgt am 12. September nicht.

Das Warn- und Informationssystem der Stadt Augsburg basiert auf elektronischen Hochleistungssirenen, mobilen Lautsprechern und der Möglichkeit einer persönlichen telefonischen Warnung und Information. Diese Systeme können einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Erst in der Nacht auf Mittwoch waren Anwohner rund um die Raiffeisenstraße in Lechhausen über die Warnapp Nina aufgefordert worden, aufgrund einer starken Rauchentwicklung ihre Türen und Fenster zu schließen. Es hatte auf einem Recyclinghof gebrannt. Wie schon mehrfach berichtet, hat die Stadt dank eines Förderprogramms des Bayerischen Innenministeriums die Warninfrastruktur im vergangenen Jahr um sieben Dach- und drei Mastsirenen erweitert. Die zehn neuen Standorte sind in das Sirenennetz eingebunden und kommen ebenfalls am Warntag zum Einsatz. (ina)