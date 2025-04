Einspeise-Stopp in Augsburger Siedlung: Das Stromnetz wird zur Baustelle

Was den Hauseigentümern in der Schafweidsiedlung momentan widerfährt, ist ärgerlich. Die Situation mit vielen Einfamilienhäusern (hier lässt sich der PV-Ausbau am einfachsten bewerkstelligen) in einer Insellage sorgt dafür, dass die Stromanbindung für den Solar-Zubau nicht ausreichend ist und somit aktuell keine neuen Anlagen ans Netz gehen können. Die Siedlung ist ein Einzelfall im Augsburger Stadtgebiet, aber hier spielt sich im Kleinen ab, was bundesweit Probleme macht, nämlich zu geringe Netzkapazitäten fürs Jonglieren mit dem Strom im Zuge der Energiewende.

