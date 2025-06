Sie wollte Deutsch lernen – und sprach ihn einfach an. Alexander Schnabel war damals Tourist in Kathmandu, Barsha Thapaliya führte dort einen kleinen Laden. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, leben die beiden in Deutschland, sind verheiratet, haben zwei Kinder – und führen gemeinsam den Nepal Shop am Mittleren Lech in der Augsburger Altstadt.

