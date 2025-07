Projekt Max 59: So will die Stadt die Bürger einbinden

Aus dem ehemaligen Leopold-Mozart-Konservatorium in der Maximilianstraße 59 soll ein Ort der Bildung, Kultur, Begegnung und Inspiration werden. Die Tessin-Stiftung treibt das Projekt voran und investiert mehrere Millionen Euro. Aktuell läuft die Planungsphase. Gemeinsam mit der Stadt finden nun Impulstage statt. Die Öffentlichkeit ist zur Mitgestaltung des Kulturhauses eingeladen.

„Max 59“ ist der Arbeitstitel des Hauses, das künftig Generationen und gesellschaftliche Gruppen mitten in der Stadt zusammenbringen soll. Die Stadtgesellschaft ist in den kommenden Tagen gefragt, sich über Bedürfnisse und Nutzungsideen auszutauschen. Aus diesem Grund wird von Donnerstag, 24. Juli, bis Samstag, 26. Juli, wird die Neue Galerie im Höhmannhaus (Maximilianstraße 48) zur zentralen Anlaufstelle für Austausch, Information und Beteiligung. In drei Foren sollen Perspektiven für unterschiedliche Alters- und Interessengruppen aufgezeigt werden.

Am Donnerstag findet von 19 bis 21 Uhr das Forum für junge Erwachsene statt (ab 16 Jahren), am Freitag von 14 bis 16 Uhr das Forum für Schülerinnen und Schüler und am Samstag diskutieren von 11 bis 13 Uhr Vereine, Initiativen und andere Mitglieder der Gesellschaft. Um Anmeldung unter E-Mail lilly.vettori@bauwaerts.de wird gebeten. Das Info-Café hat diesen Freitag, 25. Juli, und Samstag, 26. Juli, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der offzielle Auftakt der Impulstage findet dort am Freitag um 18 Uhr statt. Dann stellen die Vorstände der Tessin-Stiftung, Rupert Hackl und Alexander Lerch, das Projekt vor.