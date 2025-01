Die Pläne für das ehemalige Karstadt-Gebäude werden konkreter

Das Ende der Karstadt-Filiale ist nicht nur in Augsburg ein Thema. Auch andernorts wird nach dem Rückzug des Warenhauses von vielen Standorten über die Zukunft der Gebäude gesprochen. In Regensburg sorgt das Thema derzeit für Aufregung, weil der Sprecher einer Investorengruppe angekündigt hat, es solle dort in prominenter Innenstadtlage ein islamisches Kultur- und Geschäftszentrum entstehen. Auch in Augsburg beschäftigt die Frage nach der künftigen Nutzung der Ex-Karstadt-Immobilie die Menschen. Die Pläne hier dürften aber auf mehr Zustimmung stoßen als in Regensburg. In Augsburg werden nämlich jetzt die Ideen für eine schulische Nutzung immer konkreter, zudem soll auch Einzelhandel in dem Gebäude angesiedelt werden.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis