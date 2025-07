Aktivisten klettern auf den Perlachturm und bringen ein Pro-Palästina-Banner an

Im Schutz der Dunkelheit sind Aktivisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am eingerüsteten Augsburger Perlachturm emporgeklettert und haben dort ein Banner aufgehängt. Darauf zu sehen die Aufschrift „Free Palestine“ und die Frage „Deutschland, wo schickst du deine Waffen hin?“ Damit, so die Aktivistinnen und Aktivisten in einer Mitteilung, habe man die Frage in den Raum stellen wollen, wie viel Leid deutsche Steuergelder Familien, Kindern, Seniorinnen in einem ohnehin krisenanfälligen Gebiet zufügten.

Die Aktion solle Augsburgerinnen und Augsburger nicht nur auf die andauernde Menschenrechtsverletzung in Palästina aufmerksam machen, sondern vor allem zum Nachdenken und Hinterfragen anregen. „Über den Krieg wird in Deutschland vorwiegend einseitig berichtet und diskutiert – wer sich gegen die Gräueltaten der israelischen Regierung positioniert, gilt schnell als antisemitisch, obwohl Betroffene wie auch jüdische Gemeinden sich klar gegen diese Taten aussprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Polizei in Augsburg hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen

Sie fordern einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen nach Israel und werten die Aktion am Perlachturm als Erfolg. Auch wenn das Banner schon nach wenigen Stunden wieder entfernt worden sei. Polizisten hatten es gegen 6.30 Uhr entdeckt und abgenommen. Die Polizei habe nun die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, heißt es auf Anfrage. (gau)