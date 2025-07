Protestsong stört Weidel-Interview: Hinter dem „AfD-Jodler“ steckt ein Augsburger Chor

Wow was für ein Tiefpunkt der ARD. Das gibt +2% in den nächsten Umfragen für die AFD. Frau Weidel hat sich trotz allen Widrigkeiten 30 Minuten zwischen Feinden erstaunlich gut geschlagen. Sie war ruhig und gelassen und hat sich selbst in dieser Situation tapfer durchgeschlagen. Die ARD hat sich dagegen total lächerlich gemacht, man kann angeblich die Störgeräusche nicht filtern, was für ein Witz. Der Moderator hat ja auch nur Glanzleistungen verbracht super war ja, Frau Weidel vorzuwerfen, dass sie nicht alles versteht. Auch ein großes Lob (Ironie) an den Augsburger Chor der diesen Dreiklang-Gesang aufgenommen hat. Dies spricht auch schon welch geistig Kind die Chorleitung ist. Auch das Verhalten der Polizei ist bemerkenswert. Eine ungenehmigte Demo in der Bannmeile zuzulassen. Nach meiner Meinung gehört der ÖRR, so wie er ist, abgeschafft. Meine Tageszeitung kann ich kündigen wenn ich unzufrieden bin, den ÖRR leider nicht.