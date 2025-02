Protokoll des Grauens: Bericht offenbart neue Details im JVA-Skandal

Sie sind gut beschäftigt bei der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Die „Anti-Folter-Kommission“ kümmert sich um rund 13.000 Einrichtungen in ganz Deutschland, sogenannte „Orte der Freiheitsentziehung“. Das können Pflegeheime oder Psychiatrien sein, ein Schwerpunkt liegt aber auf Gefängnissen. Auf jeden Besuch folgt ein Bericht, dutzende werden jährlich veröffentlicht. Wohl kaum einer wurde in den vergangenen Jahren jedoch derart mit Spannung erwartet wie der nun vorgelegte. Er behandelt eine Kontrolle, die am 9. August 2024 in der JVA Gablingen stattfand – und gibt Einblicke in eklatante, teils bislang unbekannte Missstände im vermeintlich modernsten Gefängnis Bayerns.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Folter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Protokoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis