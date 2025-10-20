Freispruch nach Prozess: Vorwürfe gegen Rechtsanwalt lassen sich nicht beweisen

Freispruch oder Verurteilung zu einer hohen Geldstrafe? Diese Frage schwebte zwei Verhandlungstage lang über einem Prozess vor dem Amtsgericht, bei dem ein Augsburger Strafverteidiger auf der Anklagebank saß. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft war brisant. Der 54 Jahre alte Jurist sollte eine Zeugin dazu verleitet haben, in einem Prozess zugunsten seines Mandanten falsch auszusagen.

Doch ein Nachweis, dass es tatsächlich so gewesen ist, ließ sich für das Gericht nicht führen. „Ich bin nicht überzeugt, dass die Tat so stattgefunden hat“, begründete Richter Stefan Lindig den Freispruch. Die Aussagen zweier Zeugen – ein Mann und eine Frau, früher ein Paar – „sind so widersprüchlich und lückenhaft, dass ich nicht weiß, was richtig war und was nicht“, sagte der Richter. Maßgeblich für sein Urteil seien ferner die vom Angeklagten vorgelegten Aktennotizen, die dieser nach Gesprächen mit seinem Mandanten gemacht haben will.

Vorgeschichte: Eine junge Frau hatte 2021 ihren Freund bei der Polizei angezeigt und angegeben, von ihm misshandelt worden zu sein. Mit einem Strafbefehl wurde der 23-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt, gegen den er mithilfe des jetzt Angeklagten Einspruch einlegte. Im Februar des folgenden Jahres kam es zum Prozess, in dem er freigesprochen wurde. Seine damalige Freundin berief sich vor Gericht auf ihr Recht, die Aussage zu verweigern. Das Paar hätte sich ausgesöhnt, sei inzwischen verlobt, trug sie vor. Was gelogen war – weshalb die damals 20-Jährige später ebenfalls auf der Anklagebank landete und zu Sozialstunden verurteilt wurde.

2024 stand ihr Freund dann wieder vor Gericht. Dieses Mal wurde er verurteilt. Sie hatte ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Als sie bei der Polizei ihre Anzeige machte, wurde die junge Frau, weil der Täter dort schon bekannt war, auf ihre Verlobung angesprochen. „Ich war noch nie verlobt“, erwiderte sie spontan. Was jetzt den Anwalt, damals Verteidiger ihres Freundes, auf die Anklagebank brachte. Der Vorwurf: Anstiftung zur Falschaussage und damit auch Strafvereitelung. Bei einer Verurteilung wäre der Jurist vorbestraft gewesen, hätte sogar seine Zulassung als Anwalt verlieren können.

Prozess in Augsburg: Verteidiger steht als Angeklagter vor dem Amtsgericht

Am Ende eines hitzig geführten Prozesses, immer wieder unterbrochen von Beratungspausen der beiden Verteidiger Thorsten Junker und Michael Baitinger, sah die Staatsanwaltschaft den Rechtsanwalt überführt. Sie beantragte eine Geldstrafe von 63.000 Euro (210 Tagessätze zu 300 Euro). „Wir haben alles zu dritt konstruiert“, zitierte der Staatsanwalt, was der heute 27-Jährige im Prozess über einen Besprechungstermin in der Rechtsanwaltskanzlei ausgesagt hatte, bei dem seine Freundin dabei gewesen war. Demnach hatte man in der Kanzlei auch das Datum ihrer angeblichen Verlobung festgelegt: Gerade von Ferien an der Ostsee zurück, sollte es der dritte Urlaubstag gewesen sein.

Der Staatsanwalt erwähnte in seinem Plädoyer, was die damalige Freundin im Prozess ausgesagt hatte. Der Idee mit der Verlobung, so die Zeugin, habe sie zugestimmt. Für sie sei der Anwalt eine glaubwürdige Autorität gewesen, obwohl es eine Lüge gewesen sei. „Ich verlobe öfters Leute“, soll dieser gesagt und dabei den Fall einer alten Frau erwähnt haben. Demnach wurde ein früherer Mandant, ein Syrer, angeblich verlobt mit ihr, freigesprochen. Die Frau, zum Prozess geladen, berief sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht.

Ob beim Treffen in der Kanzlei tatsächlich das Wort „Lüge“ gefallen war oder erst bei ihren späteren Vernehmungen, blieb im Prozess strittig. So auch die belastende Aussage ihres Ex-Freundes, der sich später auf Nachfrage eines Verteidigers korrigierte. Er versicherte, der Anwalt habe nur objektiv Auskunft gegeben und allgemein beraten, wie die Rechtslage ist. Der Angeklagte, der sich erst am Prozessende äußerte, wies die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft als „abstrus“ zurück. „Es ist völlig abwegig anzunehmen, dass ich Leute jemals verlobt hätte.“ Sein Mandant, heißt es in einer Aktennotiz, hatte erst bei einem zweiten Gesprächstermin, zu dem er alleine kam, von der Verlobung berichtet.

Angesichts dieser Gemengelage verwundert nicht, dass Richter Lindig im Urteil eingestand: „Wie es war, weiß ich nicht, kann ich nicht aufklären.“ Es ist damit zu rechnen, dass die Staatsanwaltschaft das Urteil anfechten wird.