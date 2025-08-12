Holocaust-Leugner muss nach Volksverhetzung in Augsburger Hotel ins Gefängnis

Dass dies kein ganz gewöhnlicher Prozess ist, zeigt sich schon vor dem Gerichtssaal. Der Eingang von Raum 120 im Strafjustizzentrum ist abgesperrt – rein kommt nur, wer seine persönlichen Gegenstände abgibt und seinen Namen hinterlegt. Diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen haben guten Grund. Der Mann, der an diesem Tag auf der Anklagebank Platz nimmt, ist Alfred S. – in rechtsextremen Kreisen bekannter Antisemit und Holocaust-Leugner. Weil er zum ersten geplanten Termin Ende April nicht erschien, kommt er nun aus der Haft, um sich wegen Vorgängen in einem Augsburger Hotel zu verantworten.

