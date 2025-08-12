Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Prozess am Amtsgericht Augsburg: Holocaustleugner wegen Volksverhetzung in Hotel zu Gefängnisstrafe verurteilt

Prozess in Augsburg

Holocaust-Leugner muss nach Volksverhetzung in Augsburger Hotel ins Gefängnis

Die Polizei sprengt in Augsburg die Veranstaltung eines szenebekannten Antisemiten. Der 70-Jährige sagt dabei Dinge, die ihn vor Gericht bringen – nicht zum ersten Mal.
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Augsburger Amtsgericht ist ein 70-jähriger Holocaustleugner wegen Volksverhetzung verurteilt worden.
    Vor dem Augsburger Amtsgericht ist ein 70-jähriger Holocaustleugner wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

    Dass dies kein ganz gewöhnlicher Prozess ist, zeigt sich schon vor dem Gerichtssaal. Der Eingang von Raum 120 im Strafjustizzentrum ist abgesperrt – rein kommt nur, wer seine persönlichen Gegenstände abgibt und seinen Namen hinterlegt. Diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen haben guten Grund. Der Mann, der an diesem Tag auf der Anklagebank Platz nimmt, ist Alfred S. – in rechtsextremen Kreisen bekannter Antisemit und Holocaust-Leugner. Weil er zum ersten geplanten Termin Ende April nicht erschien, kommt er nun aus der Haft, um sich wegen Vorgängen in einem Augsburger Hotel zu verantworten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden