Frau betrügt Kassen mit Pflegedienst und muss vor Gericht

Sehr interessante Ansicht, Betrug nicht zu verfolgen! Dabei liegt die richtige Antwort doch sehr wohl in Ihrem Kommentar: "... hätte sie nur mehr noch privat abrechnen sollen ..." Wenn Sie weiterhin gegenrechnen, was ein Strafvollzugsaufenthalt kostet, so impliziert dies doch, dass Strafe und Strafverbüßung erst ab einem Schadenswert rechnerisch richtig wäre. Wie gesagt, sehr interessante Auffassung von Recht und Gesetz.