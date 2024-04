Prozess in Augsburg

Jugendlicher kotet in Unterrichtsraum – und landet vor Gericht

Der Vorfall ereignete sich in der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule im Stadtteil Hochfeld in Augsburg.

Plus Ein ungewöhnlicher Prozess wurde nun am Amtsgericht in Augsburg verhandelt. Angeklagt waren drei Jugendliche, die in eine Grund- und Mittelschule eingedrungen waren.

Von Jan Kandzora

Die drei Jugendlichen, zur Tatzeit 15 und 16 Jahre alt, drangen im Juli 2023 in das Gebäude der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule ein, die im Hochfeld liegt. Sie hatten den Plan, Schulequipment und technische Geräte zu stehlen, das Diebesgut später zu verkaufen. Doch dabei blieb es nicht, wie ein Prozess ergab, der nun am Amtsgericht in Augsburg verhandelt wurde. Das Trio musste sich dort wegen Sachbeschädigung und Diebstahls verantworten, die Verhandlung selbst fand aber mit Hinblick auf das jugendliche Alter der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Anklage zufolge sollen die Jugendlichen die Tat vorbereitet haben, indem zur Unterrichtszeit ein Fenster gekippt und offen stehen gelassen wurde - was vermuten lässt, dass es sich mindestens bei einem der Angeklagten um Schüler der Einrichtung handelt. Doch die drei Jugendlichen sollen im Gebäude nicht nur etwas gestohlen, sondern es zum Teil auch verwüstet haben. Nach Angaben einer Sprecherin des Amtsgerichtes warf die Staatsanwaltschaft einem der Angeklagten vor, in einem der Unterrichtsräume seine Fäkalien hinterlassen zu haben und anschließend die Lesebrille einer Lehrerin in den Haufen Kot gesteckt zu haben. Ein weiterer Angeklagter soll den Ermittlungen zufolge in einen Unterrichtsraum uriniert haben.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

