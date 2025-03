Wie die Masern-Impfpflicht die Justiz beschäftigt

Das Kind in den USA hat zwar die Runde gemacht, die Wahrheit ist aber auch, dass selbst geimpfte (Klein-)Kinder an Masern sterben können. Es sind sind eben noch andere Risikofaktoren relevant. Wie das bei dem konkreten Fall in den USA war, ist nicht bekannt. Insgesamt ist diese Impfung gegen Masern, bzw. als Kombinationsimpfstoff, viel sinnvoller, weil nachhaltiger als so manche andere Impfungen im Kindesalter.