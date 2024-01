Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Kurde soll aus der Region zum Kampf für die PKK in die Türkei gereist sein

Plus Ein Mann aus dem Raum Augsburg tauchte 2017 unter, um sich in der Türkei dem bewaffneten Kampf der Kurden anzuschließen. Nun wird er verurteilt – manches blieb offen.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Akar S. (Name geändert), 1997 geboren, wuchs mit sieben Geschwistern in einem Dorf im kurdischen Grenzgebiet der Türkei zum Iran auf. Als Akar in die Schule kam, sollte er Türkisch sprechen, was er nicht konnte. Wie er sich heute erinnert, war er damals von den Lehrern drangsaliert, gedemütigt worden. Weil er Kurde war, Kurdisch sprach. Akar brach früh die Schule ab, hielt sich mit Hilfsarbeiterjobs über Wasser. Als er 18 war, flog er nach Deutschland und bat um Asyl. Der junge Mann, der zuletzt in einer Unterkunft im Raum Augsburg untergebracht war, lernte einen Landsmann kennen, der ihm von der PKK vorschwärmte, der in Deutschland verbotenen Kurdischen Arbeiter-Partei. Diese Untergrundorganisation kämpft in der Türkei und in dort angrenzenden Ländern für einen unabhängigen Staat Kurdistan. Der junge Akar ließ sich von den Erzählungen seines Freundes offenbar so begeistern, dass er im Juni 2017 einen Schlussstrich unter sein Leben in Deutschland zog.

Er fuhr nach Frankfurt zu einer PKK-nahen Jugendorganisation, übernachtete dort zweimal und begab sich schließlich auf eine ungewisse Reise in die Türkei, um sich dort, so sein Plan, dem bewaffneten Kampf der Kurden anzuschließen. Eine Reise, die ihn, sobald er die Grenze überschritt, zum Straftäter machte. Jetzt, fast sieben Jahre später, ist Arak S. von einem Jugendschöffengericht in Augsburg zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen